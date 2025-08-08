Россия
02:38, 8 августа 2025Россия

В Новой Москве загорелся фитнес-клуб

В Новой Москве произошел пожар в фитнес-клубе «Дельта»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новой Москве произошел пожар в фитнес-клубе «Дельта» в ЖК «Скандинавия». Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Здание загорелось в Коммунарке на Скандинавском бульваре. Эпицентр возгорания находился в сауне. По словам очевидцев, всех посетителей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Иркутского округа вспыхнули три пожара из-за удара молнии. На одной улице вспыхнул брусовый дом, из которого были эвакуированы четыре человека, в том числе три ребенка.

До этого в коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного после удара молнии загорелось несколько таунхаусов.

