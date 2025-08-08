В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

В ООН заявили о готовности предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

Организация Объединенных Наций (ООН) готова предоставить площадку для встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, однако такого запроса не поступало. Об этом заявила заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Стефани Тремблей в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что это тот вариант, который рассматривают те, кто планирует встретиться, но, конечно, мы поощряем диалог», — отметила спикер.

По словам представителя офиса генсека, двери ООН «всегда открыты» для помощи в проведении подобных встреч. При этом она сообщила, что организация не получала запроса на предоставление площадки для переговоров двух лидеров.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели.