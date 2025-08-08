Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 8 августа 2025Мир

В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

В ООН заявили о готовности предоставить площадку для встречи Трампа и Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Shutterstock / Fotodom

Организация Объединенных Наций (ООН) готова предоставить площадку для встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, однако такого запроса не поступало. Об этом заявила заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Стефани Тремблей в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что это тот вариант, который рассматривают те, кто планирует встретиться, но, конечно, мы поощряем диалог», — отметила спикер.

По словам представителя офиса генсека, двери ООН «всегда открыты» для помощи в проведении подобных встреч. При этом она сообщила, что организация не получала запроса на предоставление площадки для переговоров двух лидеров.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости