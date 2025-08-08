Мир
19:50, 8 августа 2025

В России подтвердили сроки встречи Путина и Трампа

ТАСС: Встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Встреча возможна в конце следующей недели», — подтвердил сроки переговоров собеседник агентства.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил, что переговоры Путина и его американского коллеги ориентировочно пройдут на следующей неделе. По его словам, встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.

