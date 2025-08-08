Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 8 августа 2025Мир

В ООН выступили против Израиля

Верховный комиссар ООН Тюрк: Израиль должен остановить захват сектора Газа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фолькер Тюрк

Фолькер Тюрк. Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

План полного военного захвата сектора Газа израильским правительством противоречит международному праву и должен быть немедленно прекращен. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен», — отменил политик.

Тюрк подчеркнул, что такие действия противоречат решению Международного суда. Также политик призвал обе стороны конфликта принять меры для защиты мирных жителей и освобождения заложников.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа. Отмечается, что решение было принято после более чем десятичасовых консультаций.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. Паленый алкоголь доставлялся по всей стране

    Зендея в откровенном наряде снялась для модного бренда

    Трое мужчин избили раненного в бою участника СВО и попали на видео

    Популярный российский комик побывал в неблагополучном районе в США и поразился

    В США подняли уровень воды в реке ради отдыха Вэнса

    В Грузии раскрыли заказчиков войны с Россией в 2008 году

    Раскрыты подробности о смещении Камчатки после землетрясения

    Многодетная мать продавала россиянам несуществующие туры и заработала 10 миллионов рублей

    Стала известна зарплата футболиста сборной Ганы в «Спартаке»

    Аналитики оценили шансы Трампа заставить Москву пойти на его условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости