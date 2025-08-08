В России предположили итоги предстоящей встречи лидеров двух ядерных держав

Шеремет: Встреча Путина и Трампа может задать вектор формирования мироустройства

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может задать вектор формирования нового мироустройства. Итоги предстоящего диалога предположил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Он заявил, что встреча лидеров двух ядерных держав — России и США — может стать судьбоносной и способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.

«Уверен, что эта встреча станет исторической, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства», — заключил Шеремет.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал готовящиеся переговоры Путина и Трампа. Предположительно, контакт состоится на следующей неделе. Путин также назвал наиболее подходящим местом для проведения встречи Объединенные Арабские Эмираты.