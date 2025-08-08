В России заявили о растущей роли США на Кавказе

Депутат Затулин: Договор Баку и Еревана означает выдавливание России из Кавказа

Руководство Азербайджана и Армении вместе подпишут договор, который означает одновременно выдавливание России из Кавказа и приход туда Соединенных Штатов, которые выступают посредником при его заключении, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. Он уточнил, что США также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.

Депутат отметил, что Дональд Трамп желает получить бонус в виде Зангезурского коридора. Это, по его словам, означает в перспективе деградацию дальнейшего влияния России и Ирана в этом регионе.

«Я уверен, на переговорах Россия не будет упоминаться, во всяком случае никаких выпадов в ее сторону не будет. Но это не означает, что за кулисами этих переговоров не будут разговаривать о том, как дальше действовать. И в этом смысле судьба нашей базы в Гюмри висит на волоске. И все, что касается выдавливания НАТО дальнейшего присутствия России на Кавказе. НАТО, которое представлено здесь Турцией, и будет представлено еще и США», — пояснил Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что это никак не соответствует интересам России и Ирана. Азербайджан в данном случае добивается выкручивания армянам рук, а Россия и Иран — это те, кто теряют в результате этой сделки, добавил Затулин.

Ранее Алиев и Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.