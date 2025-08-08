В США пообещали крупную награду за помощь в аресте Мадуро

Генпрокурор США Бонди пообещала $50 млн за информацию о Мадуро

Генеральный прокурор США Пэм Бонди пообещала вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters.

По ее словам, Мадуро якобы связан с венесуэльской бандой «Трен де Арагуа» и крупным наркокартелем Мексики «Синалоа». Агентство подчеркивает, что ранее США предлагали 25 миллионов долларов за информацию о президенте Венесуэлы.

В мае 2024 года Мадуро обвинил США в подготовке Гайаны для нападения на Венесуэлу. По его словам, таким же образом против России готовили Украину.