В США заявили о бессмысленности участия Зеленского в переговорах

Американский журналист Моррис: Решение по Украине будет принимать только Путин

Президент Украины Владимир Зеленский может не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Россия. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис на YouTube.

«Он [Зеленский] может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет [президент России Владимир] Путин», — подчеркнул он. По словам журналиста, у российского лидера на руках все козыри.

Журналист также отметил, что и Россия, и Соединенные Штаты выглядят заинтересованными в завершении конфликта на Украине. Однако в Киеве и Брюсселе совсем не рады переговорам, поскольку им придется принять невыгодные для них условия, заявил Моррис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой. Также американский лидер прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций. По его словам, все будет зависеть от Путина.