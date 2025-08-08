Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:47, 8 августа 2025Бывший СССР

В ВСУ начали использовать самокаты

Вайс: В ВСУ начали использовать самокаты для доставки боеприпасов и продуктов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появились самокаты для доставки боеприпасов и продуктов. Об этом рассказал оператор БПЛА из 42-й гвардейской дивизии с позывным Вайс, передает RT.

«Группами, по одному, два, три человека. В основном используются для доставки... Соседние расчеты с дивизией уже поражали таких доставщиков», — отметил он.

Вайс сообщил, что бойцы ВСУ начали использовать самокаты для того, чтобы «проскочить» мимо военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в России центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве дрон-перехватчик «Скворец ПВО». В аппарат встроен искусственный интеллект.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Израиль призвали отказаться от установления контроля над Газой

    Выигравший суд у назвавшей его хохлом соседки россиянин оказался отцом участника СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости