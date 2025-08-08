Вайс: В ВСУ начали использовать самокаты для доставки боеприпасов и продуктов

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появились самокаты для доставки боеприпасов и продуктов. Об этом рассказал оператор БПЛА из 42-й гвардейской дивизии с позывным Вайс, передает RT.

«Группами, по одному, два, три человека. В основном используются для доставки... Соседние расчеты с дивизией уже поражали таких доставщиков», — отметил он.

Вайс сообщил, что бойцы ВСУ начали использовать самокаты для того, чтобы «проскочить» мимо военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

