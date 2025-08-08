Венесуэла ответила на заявление США о награде за арест Мадуро

МИД Венесуэлы счел объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде за сведения, которые помогут Вашингтону арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил глава ведомства Иван Хиль в своем Telegram-канале.

«Жалкая "награда" Памелы Бонди — самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели», — говорится в сообщении. Хиль иронично отметил, что данное заявление «исходит от той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами».

Ранее Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро. По ее словам, лидер Венесуэлы якобы связан с венесуэльской бандой «Трен де Арагуа» и крупным наркокартелем Мексики «Синалоа».