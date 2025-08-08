Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 8 августа 2025Мир

Венесуэла ответила на заявление США о награде за арест Мадуро

Глава МИД Венесуэлы Хиль счел цирком заявление США о награде за данные о Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

МИД Венесуэлы счел объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде за сведения, которые помогут Вашингтону арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил глава ведомства Иван Хиль в своем Telegram-канале.

«Жалкая "награда" Памелы Бонди — самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели», — говорится в сообщении. Хиль иронично отметил, что данное заявление «исходит от той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами».

Ранее Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро. По ее словам, лидер Венесуэлы якобы связан с венесуэльской бандой «Трен де Арагуа» и крупным наркокартелем Мексики «Синалоа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

    Зеленскому предрекли жуткую учесть после встречи Трампа и Путина

    Итальянский активист потерял работу из-за поездки в Донбасс

    Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

    Блогерша описала главный курорт Приморья словами «стиля нет вообще»

    Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Гражданам Латвии понадобился совет по выживанию

    Жене засыпающего через 10 минут после оргазма мужа дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости