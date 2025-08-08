Культура
10:53, 8 августа 2025Культура

Внука культового актера задержали за нападение на женщину

Внука актера Джека Николсона Шона задержали по обвинению в нападении на женщину
Ольга Коровина

Фото: Eric Charbonneau / WireImage / Getty Images

Внука культового американского актера Джека Николсона Шона задержали по обвинению в домашнем насилии. Об этом пишет портал Page Six.

29-летний Шон был арестован 5 августа и в тот же день отпущен под залог в размере 50 тысяч долларов. Сообщается, что заседание суда состоится 26 августа.

Шон — сын старшей дочери Джека Николсона Дженнифер, которая родилась в браке актера с Сандрой Найт. Всего у 88-летней звезды фильмов «Сияние» и «Пролетая над гнездом кукушки» шесть детей от пяти женщин.

Ранее сообщалось, что друзья Николсона начали переживать из-за отшельнического образа жизни актера. Отмечалось, что большую часть времени артист проводит в своем особняке и почти не появляется на публике.

