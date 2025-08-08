Возможность запрета на снятие наличных с депозитов в России оценили

Зампред ЦБ Заботкин: Запрет на снятие наличных с депозитов в России невозможен

Запрет на снятие наличных с депозитов в России невозможен. Перспективу оценил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Представитель Центробанка (ЦБ) заявил, что такая мера будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики страны.

Сообщения о заморозке вкладов осенью 2024 года возникли на фоне ослабления рубля, вышедшей за пределы прогнозов инфляции и роста ключевой ставки Банка России до рекордного 21 процента.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее также неоднократно отмечала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет. В противном случае будет нарушено доверие россияне к кредитным организациям, что окажет весомое влияние на экономику страны. По ее словам, заморозка вкладов лишена экономического смысла, так как структура экономики отличается от той, что была в советские годы.

Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский предположил, что возникшие слухи о скорой заморозке банковских вкладов в России были «блестящим креативом» застройщиков и риэлторских компаний, которые таким образом стремились поддержать падающие продажи недвижимости.