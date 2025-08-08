Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 8 августа 2025Экономика

Возможность запрета на снятие наличных с депозитов в России оценили

Зампред ЦБ Заботкин: Запрет на снятие наличных с депозитов в России невозможен
Вячеслав Агапов

Фото: evgeniia_1010 / Shutterstock / Fotodom

Запрет на снятие наличных с депозитов в России невозможен. Перспективу оценил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Представитель Центробанка (ЦБ) заявил, что такая мера будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики страны.

Сообщения о заморозке вкладов осенью 2024 года возникли на фоне ослабления рубля, вышедшей за пределы прогнозов инфляции и роста ключевой ставки Банка России до рекордного 21 процента.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее также неоднократно отмечала, что речи о заморозке вкладов в банках не идет, эта идея бессмысленна, и регулятор на такой шаг не пойдет. В противном случае будет нарушено доверие россияне к кредитным организациям, что окажет весомое влияние на экономику страны. По ее словам, заморозка вкладов лишена экономического смысла, так как структура экономики отличается от той, что была в советские годы.

Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский предположил, что возникшие слухи о скорой заморозке банковских вкладов в России были «блестящим креативом» застройщиков и риэлторских компаний, которые таким образом стремились поддержать падающие продажи недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

    Стало известно о планах России и США заключить перемирие на Украине

    В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

    Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

    Раскрыты подробности задержания сотрудника секретного подразделения МВД

    Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

    Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

    В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

    Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

    Трамп поручил подготовиться к ударам по Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости