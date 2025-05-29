Слухи о скорой заморозке вкладов в России объяснили

Банкир Хотимский объяснил слухи о заморозке вкладов в России идеей застройщиков

Возникшие в конце прошлого года слухи о скорой заморозке банковских вкладов в России были «блестящим креативом» застройщиков и риэлторских компаний, которые таким образом стремились поддержать падающие продажи недвижимости. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

По его словам, необычная идея сработала — в финансовой организации заметили, что люди чаще обычного забирали средства с банковских вкладов для покупки недвижимости.

Долю такого спроса в указанный период банкир оценил в десять процентов. При этом Хотимский не считает, что застройщиков следует критиковать за обман покупателей, потому что на рынке каждый борется за выживаемость и свои результаты всеми доступными способами. И так как у банков ситуация остается стабильной, а люди покупали квартиры, снимая средства с депозитов со ставкой под 20 процентов, то в конечном счете все участники рынка остались при своих.

Впрочем, он не верит, что ситуация с закрытием вкладом ради покупки недвижимости повторится, потому что клиенты банка меняют отношение к информационной повестке.

Сообщения о заморозке вкладов осенью 2024 года возникли на фоне падения курса рубля, вышедшей за пределы прогнозов инфляции и роста ключевой ставки Банка России до рекордного 21 процента.

Участники рынка и Центробанк неоднократно опровергали возможность такого развития событий. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что заморозка вкладов лишена экономического смысла, так как структура экономики отличается от той, что была в советские годы. После того как регулятор остановил цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), а инфляция прекратила расти, слухи о заморозке вкладов постепенно ушли из повестки дня.

Зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов не подтвердил слова Хотимского о том, что люди активно снимали средства для покупки жилья из-за подобных опасений. По его словам, недвижимость приобреталась по госпрограммам с размером первоначального взноса в среднем около 30 процентов, поэтому вряд ли речь шла о сохранении накопленного капитала, скорее люди пытались воспользоваться возможностью приобрести жилье по ценам ниже рыночных.

Накануне аналитики Банка России в «Обзоре финансовой стабильности» сообщили, что в первом квартале 2025 года риски появления пузыря на первичном рынке жилья в стране вновь выросли. Соответствующий индекс достиг значения в 1,6 пункта — максимального с 2016 года.