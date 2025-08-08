Задержание расправившегося над работниками свинофермы 25 лет назад показали на видео

МВД показало видео задержания расправившегося с работниками в 2000 году мужчины

Задержание россиянина, обвиняемого в расправе 25-летней давности над работниками свинофермы показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как спецназ проникает на территорию частного домовладения. Полицейские входят в дом, слышатся испуганные женские голоса. Затем на полу возле кровати демонстрируют лежащего на животе задержанного, за руками на затылке. Полицейские просят его представиться и усаживают на стул. Мужчину подозревают в жестоком самосуде над своими рабочими в 2000 году.

В марте 2000 года обвиняемый заподозрил в воровстве двух работников свинофермы. Он загнал их в овощную яму, запугивал сторожевыми собаками долго избивал. Полученные работниками травмы оказались не совместимы с жизнью. Позже тела мужчин вместе с соучастником он спрятал в проруби.