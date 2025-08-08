Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 8 августа 2025Силовые структуры

Задержание расправившегося над работниками свинофермы 25 лет назад показали на видео

МВД показало видео задержания расправившегося с работниками в 2000 году мужчины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание россиянина, обвиняемого в расправе 25-летней давности над работниками свинофермы показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как спецназ проникает на территорию частного домовладения. Полицейские входят в дом, слышатся испуганные женские голоса. Затем на полу возле кровати демонстрируют лежащего на животе задержанного, за руками на затылке. Полицейские просят его представиться и усаживают на стул. Мужчину подозревают в жестоком самосуде над своими рабочими в 2000 году.

В марте 2000 года обвиняемый заподозрил в воровстве двух работников свинофермы. Он загнал их в овощную яму, запугивал сторожевыми собаками долго избивал. Полученные работниками травмы оказались не совместимы с жизнью. Позже тела мужчин вместе с соучастником он спрятал в проруби.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

    Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

    Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

    Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

    Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

    Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

    Появились кадры разговора российских военных с вьетнамским наемником ВСУ

    Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

    Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости