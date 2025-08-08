Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 8 августа 2025Мир

Захарова осудила отказ Киева принимать своих пленных

Захарова: Украинские бойцы утверждают, что ждут момента сдачи в плен ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ждали момента, чтобы сдаться в плен ВС России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте дипведомства.

Дипломат подчеркнула, что солдаты ждут сдачи в плен, чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах или «в ходе самоубийственных вылазок на передовой под дулом трусливых командиров ВСУ».

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что власти Украины до сих пор отказываются принимать тысячу пленных бойцов.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от действий вторгшейся в Курскую область группировки ВСУ превысил три миллиарда рублей. Он добавил, что озвученная сумма ущерба является промежуточной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    В США рассказали об опасениях Трампа вводить санкции против Китая

    Мошенники научились коварно обманывать россиян с помощью совпадений

    Захарова осудила отказ Киева принимать своих пленных

    На Украине заявили о катастрофе на передовой

    Назван соперник Трампа в борьбе за пост президента США

    В США пообещали крупную награду за помощь в аресте Мадуро

    Экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве

    Женщина забеременела через два месяца после знакомства с парнем и столкнулась с проблемой

    PS5 не попала в десятку самых продаваемых консолей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости