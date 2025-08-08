Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:27, 8 августа 2025Путешествия

Застрявших в Турции россиян разместили на диванах в переполненном отеле

«ТурДом»: Россияне прождали вылет из Антальи в Минеральные воды 17 часов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Застрявшим в аэропорту Турции россиянам предложили посидеть в гостинице без свободных номеров. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

По данным источника, российские путешественники прождали вылет из Антальи в Минеральные воды 17 часов в турецком аэропорту. Предложенный на время ожидания отель оказался переполнен, поэтому россиян разместили на диванах в лобби бара.

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

По сообщению туристки из России, на такие условия согласились 80 из 230 пассажиров рейса U6 1562. «Люди с маленькими детьми, пожилые, беременные и просто уставшие сидели и ждали в неизвестности. При этом никаких комментариев и объяснений от "Уральских авиалиний" за все время нахождения в аэропорту мы не услышали», — сообщила россиянка.

Через 10 часов задержки авиакомпания сообщила, что не располагает свободными самолетами для перевоза туристов. В итоге вылет, который должен был состояться в 07:20 7 августа, перенесли на 01:40 ночи. В Минводы аэробус с россиянами прибыл в 02:14 часов, с 17-часовой задержкой расписания.

Ранее сообщалось, что российские туристы провели ночь в аэропорту Турции из-за задержки рейса. Изначально она составляла 15 часов. Перевозчик предоставил клиентам горячее питание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

    Внука культового актера задержали за нападение на женщину

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости