Застрявших в Турции россиян разместили на диванах в переполненном отеле

«ТурДом»: Россияне прождали вылет из Антальи в Минеральные воды 17 часов

Застрявшим в аэропорту Турции россиянам предложили посидеть в гостинице без свободных номеров. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

По данным источника, российские путешественники прождали вылет из Антальи в Минеральные воды 17 часов в турецком аэропорту. Предложенный на время ожидания отель оказался переполнен, поэтому россиян разместили на диванах в лобби бара.

По сообщению туристки из России, на такие условия согласились 80 из 230 пассажиров рейса U6 1562. «Люди с маленькими детьми, пожилые, беременные и просто уставшие сидели и ждали в неизвестности. При этом никаких комментариев и объяснений от "Уральских авиалиний" за все время нахождения в аэропорту мы не услышали», — сообщила россиянка.

Через 10 часов задержки авиакомпания сообщила, что не располагает свободными самолетами для перевоза туристов. В итоге вылет, который должен был состояться в 07:20 7 августа, перенесли на 01:40 ночи. В Минводы аэробус с россиянами прибыл в 02:14 часов, с 17-часовой задержкой расписания.

