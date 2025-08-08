Зендея в откровенном наряде снялась для модного бренда

Актриса Зендея в облегающем комбинезоне с шортами снялась для бренда On

Американская актриса и модель Зендея Мари Штермер Коулман, более известная как Зендея, в откровенном наряде снялась для рекламы швейцарского бренда одежды и обуви On. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю знаменитость запечатлели в облегающем бежевом комбинезоне без рукавов, с вырезами на спине и короткими шортами. Также она надела белые носки и кроссовки с красными шнурками из новой коллекции модного бренда.

В то же время артистка предстала перед камерой в черном бра-топе, широких шортах и бомбере в тон.

Ранее в августе Зендея прогулялась с собаками с помолвочным кольцом за 16 миллионов рублей от коллеги Тома Холланда.