Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:56, 8 августа 2025Ценности

Зендея в откровенном наряде снялась для модного бренда

Актриса Зендея в облегающем комбинезоне с шортами снялась для бренда On
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @on

Американская актриса и модель Зендея Мари Штермер Коулман, более известная как Зендея, в откровенном наряде снялась для рекламы швейцарского бренда одежды и обуви On. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю знаменитость запечатлели в облегающем бежевом комбинезоне без рукавов, с вырезами на спине и короткими шортами. Также она надела белые носки и кроссовки с красными шнурками из новой коллекции модного бренда.

В то же время артистка предстала перед камерой в черном бра-топе, широких шортах и бомбере в тон.

Ранее в августе Зендея прогулялась с собаками с помолвочным кольцом за 16 миллионов рублей от коллеги Тома Холланда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

    Воспитательную беседу сторонников «Русской общины» с «баем» мигрантов попала на видео

    В России высказались о компромиссах на переговорах по Украине

    Две россиянки столкнули подругу с лестницы и задушили

    49-летняя Джованна Антонелли обнажила ягодицы на пляже

    Cборная России по футболу сыграет с Ираном

    В России заявили о растущей роли США на Кавказе

    Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

    В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты впервые с момента открытия

    В России запустили уникальный проект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости