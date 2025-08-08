Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:27, 8 августа 2025Забота о себе

Женщин после 50 лет призвали включить в рацион три продукта

Врач Чайковская: Брокколи после 50 лет помогает поддерживать гормональный баланс
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Катерина Чайковская заявила, что после 50 лет обязательно необходимо включить в рацион три продукта. Их специалистка перечислила в беседе с изданием Hola.

Первым важным для женщин старше 50 лет продуктом диетолог назвала брокколи. Как пояснила Чайковская, в этой капусте есть соединения, которые стимулируют метаболизм эстрогенов и помогают поддерживать гормональный баланс. Также с помощью этого продукта можно успешно противодействовать окислительному стрессу, добавила она.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Кроме того, врач призвала включить в рацион жирную рыбу, поскольку в ней содержатся омега-3 жирные кислоты и витамин D, благодаря которым улучшается здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепляются кости. В заключение Чайковская посоветовала обогатить ежедневное меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы.

Ранее диетолог Екатерина Стрельникова рассказала, какие продукты стоит употреблять при болях в суставах. По ее словам, с этой проблемой помогут справиться яйца и орехи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

    Возможность прекратить рост цен в России оценили

    Стало известно о планах России и США заключить перемирие на Украине

    В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

    Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

    Раскрыты подробности задержания сотрудника секретного подразделения МВД

    Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

    Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

    В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

    Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости