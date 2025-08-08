Женщин после 50 лет призвали включить в рацион три продукта

Врач Чайковская: Брокколи после 50 лет помогает поддерживать гормональный баланс

Диетолог Катерина Чайковская заявила, что после 50 лет обязательно необходимо включить в рацион три продукта. Их специалистка перечислила в беседе с изданием Hola.

Первым важным для женщин старше 50 лет продуктом диетолог назвала брокколи. Как пояснила Чайковская, в этой капусте есть соединения, которые стимулируют метаболизм эстрогенов и помогают поддерживать гормональный баланс. Также с помощью этого продукта можно успешно противодействовать окислительному стрессу, добавила она.

Кроме того, врач призвала включить в рацион жирную рыбу, поскольку в ней содержатся омега-3 жирные кислоты и витамин D, благодаря которым улучшается здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепляются кости. В заключение Чайковская посоветовала обогатить ежедневное меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы.

