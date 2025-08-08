Женщина сбежала из логова пожилого насильника в пустыне и сдала его полиции

В США пожилого насильника из штата Техас арестовали после того, как из его логова в пустыне сбежала женщина. Об этом сообщает KDBC-TV.

Пострадавшая обратилась в полицию 23 июля и рассказала, что некоторое время назад ее похитил пожилой мужчина и силой увез в дом, расположенный в пустыне в районе города Хорайзон-Сити. Там преступник попытался совершить с ней половой акт, а когда она отказалась — напал.

Женщине удалось вырваться и убежать. Возле дома насильника она остановила машину, водитель которой доставил ее домой. В ходе расследования полиция установила, что заявительницу похитил 68-летний Лоренцо Давила.

Мужчину удалось задержать только в воскресенье, 3 августа, около дома его родственника в округе Эль-Пасо. Давилу обвинили в похищении и попытке изнасилования.

