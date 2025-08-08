Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:56, 8 августа 2025Из жизни

Женщина сбежала из логова пожилого насильника в пустыне и сдала его полиции

В США женщина сбежала от преступника, который похитил ее и увез в пустыню
Никита Савин
Никита Савин

Фото: EPCSO

В США пожилого насильника из штата Техас арестовали после того, как из его логова в пустыне сбежала женщина. Об этом сообщает KDBC-TV.

Пострадавшая обратилась в полицию 23 июля и рассказала, что некоторое время назад ее похитил пожилой мужчина и силой увез в дом, расположенный в пустыне в районе города Хорайзон-Сити. Там преступник попытался совершить с ней половой акт, а когда она отказалась — напал.

Женщине удалось вырваться и убежать. Возле дома насильника она остановила машину, водитель которой доставил ее домой. В ходе расследования полиция установила, что заявительницу похитил 68-летний Лоренцо Давила.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Мужчину удалось задержать только в воскресенье, 3 августа, около дома его родственника в округе Эль-Пасо. Давилу обвинили в похищении и попытке изнасилования.

Ранее сообщалось, что в США родители отбили шестилетнего сына у похитителя. Инцидент был снять на видео случайным свидетелем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    В США высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    В России высказались о сути возможных договоренностей Путина и Трампа

    Известная актриса разделась догола после съемок фильма

    Ошеломленная признанием мужчины с сайта знакомств девушка получила совет бежать от него

    Женщина сбежала из логова пожилого насильника в пустыне и сдала его полиции

    Туристка описала отдых на курорте Европы словами «мне восемь раз предлагали наркотики»

    В Госдуме предложили увеличить маткапитал

    В Венесуэле назвали главное условие достижения мира на Украине

    Россиянку оштрафовали за комментарии в общедомовом чате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости