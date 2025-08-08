Звезда «Интернов» рассказала о конфликтах с дочерью

Актриса Светлана Пермякова призналась в конфликтах с дочерью-подростком

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», рассказала об отношениях с дочерью-подростком. Ее слова передает «Пятый канал».

Артистка призналась, что испытывает трудности в воспитании и построении взаимоотношений со своим 13-летним ребенком. По ее словам, ее изнуряют ссоры с Варварой.

«У нас замечательный, прекраснейший пубертат, я наслаждаюсь каждым днем. Девушки понимают, как их колбасило, куда бросало, и что они не понимали, что с ними происходит. Сейчас мы через это все проходим», — заявила звезда.

Знаменитость также сообщила, что девушке не нравилось, что мамы часто не бывает дома, из-за чего она никак не могла приучить дочь к порядку. «Ухожу на работу, прошу помыть посуду, подмести, пропылесосить. Иногда мы забываем», — добавила актриса.

Ранее стало известно, что Пермякова раскрыла секрет похудения на десять килограммов.