Звонки Путина главам дружественных стран перед встречей с Трампом объяснили

Топорнин объяснил звонки Путина союзникам подготовкой ко встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин хочет заручиться поддержкой союзников перед переговорами с американским коллегой Дональдом Трампом, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Этим он объяснил серию звонков лидерам дружественных России государств.

«Я думаю, Путин хочет заручиться поддержкой в преддверии переговоров с Трампом. Сначала ведь в принципе никто не думал, что встреча может произойти так быстро и оперативно. И, очевидно, главный вопрос, который будет на ней обсуждаться, — урегулирование украинского конфликта и возможность введения США дополнительных санкций», — сказал Топорнин.

Он напомнил, что санкции могут ввести не против России, но именно против стран-союзников, закупающих российские энергоносители. В числе таких государств, по словам политолога, находятся и Китай, и Индия, Бразилия, страны бывшего СССР.

«Путину необходимо найти такую комбинацию, чтобы не подставить союзников и одновременно пойти навстречу Трампу. Российский президент ведь и сам говорит, что выступает за политико-дипломатическое урегулирование. Так что ближайшие дни будут очень важными. Отсюда и активизация внешнеполитических контактов. Не только у Путина, но и у Трампа», — заключил Топорнин.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Китая Си Цзиньпином, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана и Шавкатом Мирзиеевым.