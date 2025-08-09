Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 9 августа 2025Интернет и СМИ

Адвокат жены Диброва ответила на нападки Гордон

Адвокат Кузнецова обвинила Гордон в оскорблении жены телеведущего Диброва
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Екатерины Гордон

Адвокат Ирина Кузнецова ответила на нападки юриста Екатерины Гордон на жену телеведущего Дмитрия Диброва Полину и обвинила ее в оскорблении супруги ведущего. Комментарий Кузнецовой есть в распоряжении «Ленты.ру»

Кузнецова отметила, что сейчас самое главное — спокойно и грамотно уладить юридические вопросы по расторжению брака телеведущего, без судов. Затем, по словам адвоката, она планирует заняться защитой репутации Дибровой.

«В данное время единственное, чем занята Екатерина, — оскорблениями в адрес нашей доверительницы», — подчеркнула адвокат супруги Диброва.

Ранее в своем Telegram-канале Гордон опубликовала ролик, в котором заявила, что жена Диброва изменяла ему с женатым бизнесменом Романом Товстиком. Она также назвала супругу телеведущего «дном» и «нехорошим человеком» и cообщила, что будет защищать интересы жены Товстика.

О том, что Дибров разведется после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Друг семьи утверждал, что Полина некоторое время ведет самостоятельную личную и профессиональную жизнь. Уточнялось, что у супруги телеведущего есть бизнес — женский клуб. Вместе с единомышленницами она путешествует, занимается спортом и устраивает вечеринки.

Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У пары родились трое сыновей. Супруга моложе телеведущего на 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    Над Краснодарским краем уничтожили 19 украинских беспилотников

    Мужчина прыгнул с парашютом с мировой достопримечательности и был задержан полицией

    Стала известна причина выбора не Италии для встречи Путина и Трампа

    Адвокат жены Диброва ответила на нападки Гордон

    Панин порадовался прекращению розыска на Украине

    «Локомотив» благодаря хет-трику Батракова победил «Спартак» в дерби

    Американист назвал символичным выбор места встречи Трампа и Путина

    Эрдоган назвал плюсы прогресса в отношениях Баку и Еревана

    В Ульяновской области лихач час убегал от полиции и кричал «русские не сдаются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости