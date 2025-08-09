Дмитриев призвал развивать сотрудничество с США в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев призвал развивать сотрудничество России и США в Арктике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами. Об этом пишет РИА Новости.

На фоне новости о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа он отметил, что Москве необходимо развивать арктические связи.

«Рожденная как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной», — подчеркнул он.

Ранее Россию назвали самым сильным игроком в Арктике.