Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в США

Блогер Артемий Лебедев назвал цирком с конями политический процесс в США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в одной стране. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о политическом процессе в США.

Лебедев прокомментировал новость о том, что директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель обнаружил документы, связанные с расследованием связей президента страны Дональда Трампа с Россией, в мешках, приготовленных для сжигания, в секретной комнате. По мнению блогера, сотрудники ФБР надеялись, что их никто не обнаружит.

«Вообще, конечно, американская политика — это такой цирк с конями, что любо-дорого посмотреть. Слава богу, у нас все спокойно и скучно», — заключил Лебедев.

30 июля стало известно, что Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием против Трампа, в мешках, приготовленных для сжигания. Сообщалось, что официальные бумаги, имеющие статус секретных, уничтожают именно таким способом. Уточнялось, что в этих мешках находились тысячи документов.