Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:35, 9 августа 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в США

Блогер Артемий Лебедев назвал цирком с конями политический процесс в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в одной стране. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о политическом процессе в США.

Лебедев прокомментировал новость о том, что директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель обнаружил документы, связанные с расследованием связей президента страны Дональда Трампа с Россией, в мешках, приготовленных для сжигания, в секретной комнате. По мнению блогера, сотрудники ФБР надеялись, что их никто не обнаружит.

«Вообще, конечно, американская политика — это такой цирк с конями, что любо-дорого посмотреть. Слава богу, у нас все спокойно и скучно», — заключил Лебедев.

30 июля стало известно, что Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием против Трампа, в мешках, приготовленных для сжигания. Сообщалось, что официальные бумаги, имеющие статус секретных, уничтожают именно таким способом. Уточнялось, что в этих мешках находились тысячи документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Иван Краско

    В США предрекли злость Трампа на Зеленского из-за отказа от уступок

    Украина прекратила розыск актера Алексея Панина. В списках СБУ остаются десятки российских артистов

    Защита Гуцул обжаловала приговор суда

    Блогер КраСава задолжал налоговой больше семи миллионов рублей

    Журова прокомментировала планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Стало известно о состоянии 21-го пострадавшего в Стерлитамаке

    В российском аэропорту из-за опасности атаки БПЛА прошла эвакуация

    Названа причина взрыва на российском заводе

    Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости