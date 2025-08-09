Россия
Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны Белоусов поздравил военных со взятием Яблоновки в ДНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил их с взятием под контроль населенного пункта Яблочково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав 20 гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность в том, что их стойкость и упорство обеспечат безопасности России.

О том, что Россия взяла под контроль Яблоновку в ДНР, стало известно 9 августа. Установить контроль над населенным пунктом удалось группировке войск «Центр».

    Все новости