19:03, 9 августа 2025Экономика

Бразилия побоялась стать следующей мишенью Трампа из-за России

Варвара Кошечкина
Фото: Christian Adams / Getty Images

Бразилия боится, что станет новой мишенью главы Белого дома Дональда Трампа из-за российского топлива. Это происходит на фоне анонсированных Трампом пошлин против Индии, пишет Financial Times (FT).

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — заявил бразильский сенатор Карлос Виала. Он уточнил, что страна закупает у России большие объемы дизельного топлива и удобрений.

Глава ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо также обратил внимание на зависимость Бразилии от российского дизеля.

Эксперты отметили, что Бразилия стала вторым по объемам покупателем российского дизеля после Турции. Страна также зависит от импортных удобрений — она ввозит 85 процентов этой продукции.

Президент США объявил 6 августа о введении дополнительных пошлин в размере 25 процентов в отношении Индии в связи с тем, что она покупает нефть и нефтепродукты из РФ. Между тем этом источники в нефтяной промышленности страны отмечают, что объемы поставок из РФ могли сократиться, но закупки продолжатся, поскольку отказа от выгодных с коммерческой точки зрения сделок не произошло.

Между тем главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указывал, что санкционное давление властей США на Индию из-за продолжающихся закупок российской нефти несет для сырьевого экспорта РФ ряд плюсов.

