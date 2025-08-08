В давлении США и Европы на Индию увидели плюс для российского нефтеэкспорта

Глава по энергонаправлению ИЭФ Громов: Угрозы Запада не касаются Северной Африки

Усилившееся в последнее время санкционное давление властей США на Индию из-за продолжающихся закупок российской нефти несет для сырьевого экспорта РФ ряд плюсов. Об этом заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, его слова приводит онлайн-портал «Нефть и Капитал».

До недавнего времени экономика Индии в значительной степени зависела от импорта российской нефти, отметил аналитик. Нефтеперерабатывающие заводы азиатской страны неплохо зарабатывали на скупке относительной дешевого сырья из РФ и дальнейшей перепродажи нефтепродуктов на западные рынки. После введения дополнительных 25-процентных импортных пошлин США объем торговли РФ в этом направлении может снизиться, не исключил Громов.

Однако это обстоятельство пойдет на пользу отечественным экспортерам нефтепродуктов, полагает эксперт. У них не будет одного главного рынка сбыта, а география поставок распределится в более равной степени. Так, за последние несколько лет все большее влияние для РФ приобретает Ближний Восток, куда, по оценке Международного энергетического агентства, направляется порядка 15 процентов от всего экспорта российских нефтепродуктов. В этом плане порт Фуджейра в ОАЭ стал своего рода заменой Роттердаму и важным транзитным пунктом для отечественных поставщиков.

Другими перспективными направлениями для нефтеэкспорта РФ Громов назвал страны Латинской Америки и в особенности — Северную Африку. Западное санкционное давление пока не затронуло этот регион, страны которого заинтересованы в импорте российского дизтоплива и других нефтепродуктов для дальнейшей перепродажи в европейские государства. «Евросоюз сейчас только поддавливает индийские нефтепродукты, сделанные из российской нефти, а вот никакого мониторинга в Северной Африке по этому поводу нет», — резюмировал Громов. По этой причине отечественные экспортеры в дальнейшем будут делать все больший акцент на поставках в этом направлении, заключил аналитик.

В середине июля власти Евросоюза (ЕС) ввели санкции против нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy из Индии. Главным поводом для этого стали продажи нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, в западные страны. Впрочем, это не помешало компании, «поддерживаемой РФ», экспортировать свою первую партию бензина (порядка 43 тысяч тонн), что случилось уже после ввода ограничений ЕС.

Власти США, в свою очередь, ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары из-за продолжающегося импорта российской нефти «прямым или косвенным образом» (подразумевается в том числе экспорт индийских нефтепродуктов, сделанных из сырья РФ). В конце августа суммарные тарифы для азиатской страны достигнут 50 процентов. Несмотря на это, премьер Индии Нарендра Моди заявил о готовности заплатить высокую цену ради защиты местных производителей. В индийской Торгово-промышленной палате призвали правительство снизить зависимость от американского рынка сбыта и найти альтернативу в других регионах.