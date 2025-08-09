Часть раскрытой в Москве ячейки по вербовке мигрантов задержали за границей

В Узбекистане задержали двоих из девяти участников террористической ячейки, занимавшейся вербовкой трудовых мигрантов на территории России. Саму ячейку ранее раскрыли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Службы госбезопасности республики.
Члены ячейки были задержаны Кашкадарьинской области на юге страны. Они входили в виртуальные группы в Telegram, разделяющие экстремистскую идеологию, и распространяли материалы с призывами к изменению политического стоя в Узбекистане.
Во время обысков по месту их жительства сотрудники силовых структур изъяли мобильные телефоны, экстремистскую литературу, флешки и сим-карту зарубежного оператора.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании девяти иностранцев, занимавшихся вербовкой мигрантов в террористическую организацию. Семь человек были задержаны в Москве, а двое – на территории Узбекистана.
Идеологи террористов находятся в странах Европейского союза.