Часть раскрытой в Москве ячейки по вербовке мигрантов задержали за границей

В Узбекистане задержали 2 террористов из раскрытой в Москве ячейки по вербовке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 1tv.ru

В Узбекистане задержали двоих из девяти участников террористической ячейки, занимавшейся вербовкой трудовых мигрантов на территории России. Саму ячейку ранее раскрыли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Службы госбезопасности республики.

Члены ячейки были задержаны Кашкадарьинской области на юге страны. Они входили в виртуальные группы в Telegram, разделяющие экстремистскую идеологию, и распространяли материалы с призывами к изменению политического стоя в Узбекистане.

Во время обысков по месту их жительства сотрудники силовых структур изъяли мобильные телефоны, экстремистскую литературу, флешки и сим-карту зарубежного оператора.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании девяти иностранцев, занимавшихся вербовкой мигрантов в террористическую организацию. Семь человек были задержаны в Москве, а двое – на территории Узбекистана.

Идеологи террористов находятся в странах Европейского союза.

