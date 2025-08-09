День физкультурника в России в 2025 году: суть, история и традиции праздника

В России отмечают День физкультурника

Сегодня, 9 августа, в России отмечают День физкультурника. По данным опроса ВЦИОМ, в 2025 году основной движущей силой развития спортивной культуры в стране является молодежь в возрасте от 18 до 33 лет: они в полтора раза больше вовлечены в спорт, чем старшие поколения. «Лента.ру» рассказывает об истории праздника, традициях и событиях, которые запланированы на этот день.

Дата Дня физкультурника

День физкультурника — это профессиональный праздник спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры и всех, кто увлечен спортом и здоровым образом жизни. Фиксированной даты у него нет, она меняется каждый год, так как праздник приходится на вторую субботу августа. Так, в 2023 году его отмечали 12 августа, а в 2024-м — 10 августа. В 2025 году День физкультурника празднуют 9 августа.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

История Дня физкультурника

Предпосылки к празднованию Дня физкультурника появились после революции 1917 года, когда физическое развитие стало частью государственной идеологии. Уже в 1919 году на Красной площади прошел первый парад физкультурников, который посетил советский вождь Владимир Ильич Ленин. А с 1931 года спортивные парады стали ежегодной традицией.

Первый Всесоюзный парад физкультурников

Первый Всесоюзный парад физкультурников прошел в Москве 6 июля 1936 года. В нем приняли участие 75 тысяч атлетов из разных республик Союза.

Главным событием того дня стал футбольный матч прямо на Красной площади. Чтобы футболисты могли бегать, не спотыкаясь о брусчатку, ее накрыли огромным ковром. Интересно, что между собой соревновались не две разные команды, а основной и дублирующий составы одного футбольного клуба — «Спартак».

Матч был постановочным: главной целью футболистов было забить как можно больше красивых голов. По сценарию, игроки должны были отправлять мяч в ворота со штрафной, с пенальти и даже в падении через себя, чтобы игра понравилась высшему руководству страны, которое наблюдало за происходящим с трибуны. Несмотря на неудобную площадку, замысел удалось воплотить: матч прошел успешно и понравился зрителям.

Фото: Николай Кубеев / ТАСС

Спорт в СССР был частью государственной идеологии, поэтому парадами дело не ограничилось. В первые десятилетия существования Советского Союза появилась крылатая фраза «В здоровом теле — здоровый дух», которая прочно вошла в жизнь советских людей. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР подписал постановление об учреждении Всесоюзного Дня физкультурника.

Впервые День физкультурника отметили 18 июня 1939 года

Однако эта дата не закрепилась: в последующие годы праздник отмечали в разные дни.

Парад физкультурников 1945 года

Мероприятия в честь этого праздника проводили даже в годы Великой Отечественной войны. К примеру, в блокадном Ленинграде в легкоатлетических эстафетах передавали командирскую планшетку вместо палки, а кросс бегали в противогазах и с винтовками. Тогда же появились новые дисциплины, имитирующие боевые ситуации: ползание по-пластунски, преодоление препятствий, транспортировка раненых.

Самым ярким событием стал большой парад спортсменов на Красной площади 12 августа 1945 года

Фото: Фотохроника ТАСС

Для участия в нем отбирали лучших спортсменов со всей страны. В день парада 23 тысячи атлетов в национальных костюмах прошли маршем перед Иосифом Сталиным и показали свое мастерство. Правда, после 1945-го ежегодные парады физкультурников стали проводить на стадионе «Динамо», а в 1955-м их и вовсе отменили.

Почему в СССР отменили ежегодный парад физкультурников? Есть две основные версии:

после смерти Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева парады спортсменов, поддерживавшие культ вождя, перестали быть нужны в новой политической обстановке;

с 1956 года в СССР стали регулярно проводить Спартакиады народов СССР, которые заменили эти парады.

Несмотря на это День физкультурника продолжали отмечать. До 1961 года дату назначали каждый год, а после стали праздновать Всесоюзный день физкультурника во вторую субботу августа. Это правило закрепили в указе Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

С 1967 года День физкультурника во многих учреждениях СССР стал официальным выходным.

Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Современные традиции Дня физкультурника

В современной России на День физкультурника парад не проводят, но по всей стране устраивают эстафеты, велопробеги, забеги и тренировки. Традиционно в рамках этого праздника можно сдать нормативы ГТО.

Основная цель праздника в наши дни — показать роль здорового образа жизни для человека и приобщить к нему подрастающее поколение

В городах России в этот день работают спортивные площадки, где разные команды показывают свои умения, а желающие могут потренироваться под присмотром опытных наставников.

Большая часть телепрограмм в этот день также связана со спортом — показывают архивные документальные фильмы, интервью со спортсменами и различные соревнования.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Как отмечают День физкультурника

В Москве

В Москве в выходные, выпадающие на День физкультурника, традиционно проводят одноименный фестиваль в Лужниках. Обычно такие праздники проходят по одному сценарию:

парад-шествие с участием представители московских академий спорта, спортивных школ и школ олимпийского резерва;

интерактивная выставка, где каждый может попробовать себя в разных видах спорта и узнать о возможностях обучения в спортивных академиях;

игры в футбол, волейбол, баскетбол и гольф для всех желающих;

соревнования по единоборствам, стрельбе из лука, керлингу, фехтованию и другим видам спорта.

9 августа на стадионе «Лужники» состоится концерт с участием звезд

В 2025 году 9 августа отпразднуют не только День физкультурника: на эту дату также приходится день окончания Ленинградской битвы, который впервые отметят как День воинской славы. Из-за этого мероприятие обещают провести особенно масштабно и торжественно.

16 августа в Санкт-Петербурге состоится традиционный забег к Дню физкультурника. Тысячи спортсменов соберутся на Елагином острове, чтобы пробежать дистанцию от Большой площади ЦПКиО имени Кирова. Длину дистанции можно будет выбрать: организаторы предлагают варианты в один, пять или десять километров. Принять участие в забеге может каждый желающий, главное условие — быть старше 18 лет.

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

Как праздновали День физкультурника в 2024 году

В Москве

В Лужниках 10-11 августа 2024 года прошел «Московский день физкультурника». Гости бесплатно участвовали в спортивных мероприятиях — турнирах, мастер-классах, квестах. За активность начислялись баллы в приложении «Московский спорт».

Первый день празднования запомнился традиционным парадом академий спорта Москвы, а второй — фитнес-тренировками со звездными тренерами.

В Санкт-Петербурге

На площадке между «Моим Петербургом» и СКА-Ареной 10 и 11 августа 2024 года развернулся мультиспортивный фестиваль «День физкультурника». Жители и гости Северной столицы России попробовали свои силы более чем в 20 дисциплинах — от экстремальных до классических, таких как волейбол, мини-футбол и легкая атлетика.

Программа праздника также включала силовое шоу, «Веселые старты», викторину с лотереей и возможность проверить свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В других городах

В разных регионах России к Дню физкультурника в прошлом году приурочили различные спортивные мероприятия, например: