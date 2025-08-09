Дмитрук: Зеленский принес в жертву миллионы украинцев и должен ответить

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что территории, перешедшие под контроль России, невозможно вернуть военным путем.

Нардеп заявил, что политик принес в жертву миллионы украинцев, не желая признавать реальную ситуацию на поле боя, и должен ответить за это.

«Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь?» — обратился к Зеленскому Дмитрук. По его словам, президент Украины знал, что делает, и должен нести ответственность за это.

Ранее газета The Telegraph писала, что Зеленский признал невозможность возврата утраченных территорий силой. По ее информации, Украина готова принять перемирие по линии фронта, но не допускает международного признания контроля России над новыми территориями.

