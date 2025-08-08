Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

Украина готова принять перемирие по линии фронта, но не допускает международного признания контроля России над новыми территориями. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Издание сообщает, что президент и парламент Украины не могут в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны, так как это нарушает Конституцию. При этом газета отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность возвращения утраченных территорий силой и признал необходимость искать дипломатические решения.
Ранее США призвали Россию и Украину активнее работать над прекращением конфликта. Представитель Госдепа США Тэмми Брюс подчеркнула, что использование экономической мощи США может стать одним из инструментов давления для достижения прогресса в переговорах.
До этого Киев согласился на перемирие в небе, инициированное Москвой. Сообщается также, что привлечение Европейского союза поддерживает само объединение вместе с Украиной.