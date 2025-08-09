Единственный возглавлявший ФБР и ЦРУ мужчина умер в возрасте 101 год

Bloomberg: Возглавлявший ФБР и ЦРУ Уебстер умер на 102-м году жизни

Уильям Уебстер, который возглавлял и Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), скончался в возрасте 101 год. Об этом пишет Bloomberg.

В заявлении семьи Уебстера говорится, что он был выдающимся человеком, который «всю жизнь боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства права».

Уебстер был единственным человеком, который возглавлял ФБР и ЦРУ одновременно. Он также руководил Советом по надзору за бухгалтерским учетом США, служил в Военно-морских силах США во время Второй мировой войны и Корейской войны.

Ранее экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, являвшийся двойным агентом и работавшим на СССР и Россию, умер в американской тюрьме в возрасте 79 лет. Он работал в американской контрразведке, одновременно сотрудничая с СССР и Россией до момента, пока его не арестовали в феврале 2001 года и не приговорили к пожизненному заключению.