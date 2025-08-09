Ценности
18:35, 9 августа 2025

Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски вновь показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру и продемонстрировала крупным планом грудь в крошечном бюстгальтере от бикини, который был оформлен леопардовым принтом. При этом она позировала в серой бейсболке и черных солнцезащитных очках. В качестве украшений знаменитость выбрала золотое колье с цепью и подвеской, а также круглые серьги.

В июле Ратаковски поделилась снимком, на котором предстала загорающей на шезлонге. Модель лежала перед камерой без купальника, прикрыв руками и ногами интимные части тела.

