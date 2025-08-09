Европа и Киев предоставили альтернативный план урегулирования конфликта

WSJ: Европа и Киев создали собственный план урегулирования украинского конфликта

Европейские страны и Киев разработали альтернативный план по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Европейский гамбит отверг предложение России обменять удерживаемые Украиной части Донецкой Народной Республики (ДНР) на прекращение огня», — сказано в публикации.

Согласно источникам, над документом работали правительства Великобритании, Германии и Франции. Страны намерены поддерживать Украину в ее желании обозначить предельные позиции на переговорах. Первостепенно Киев и Европа предлагают достичь прекращения огня, а также закрепить принцип — любая территориальная уступка Украины должна быть подкреплена гарантиями безопасности, в том числе возможным членством в НАТО.

Ранее 9 августа газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщила, что Путин представил США масштабное предложение по урегулированию украинского вопроса, включающее в себя территориальные уступки со стороны Киева.