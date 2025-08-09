Фитнес-тренер назвала опасные для полных людей упражнения

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист рекомендовала людям с избыточным весом отказаться от бега. «Большой вес существенно увеличивает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник во время бега. Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине. Следует начинать с ходьбы, велотренажера, эллипсоида в пульсовой зоне жиросжигания», — заявила Яблокова.

Специалист также рекомендовала отказаться от прыжковых упражнений. «Прыжки создают внезапные пиковые нагрузки на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник», — заявила Яблокова.

Ранее Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.