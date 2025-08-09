Мир
01:15, 9 августа 2025

Германия решила приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю

Мерц: ФРГ решила приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Берлин принял решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает ТАСС.

Речь идет о военных товарах, которые могут использоваться при операциях в секторе Газа. По словам Мерца, после решения о расширении военной операции в анклаве, «становится все более непонятно, как будут достигнуты цели» по освобождению заложников и переговорах о перемирии.

Ранее The New York TImes сообщила, что Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным издания, представитель Берлина призывал достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

