Германия решила приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю

Мерц: ФРГ решила приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю

Берлин принял решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает ТАСС.

Речь идет о военных товарах, которые могут использоваться при операциях в секторе Газа. По словам Мерца, после решения о расширении военной операции в анклаве, «становится все более непонятно, как будут достигнуты цели» по освобождению заложников и переговорах о перемирии.

Ранее The New York TImes сообщила, что Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным издания, представитель Берлина призывал достичь соглашения о прекращении огня в Газе.