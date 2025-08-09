Мир
Макрон сделал заявление по урегулированию на Украине

Макрон: Европа должна принять активное участие в урегулировании на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Европейские страны обязаны будут принять активное участие в урегулировании украинского кризиса. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в X.

«Европейцы также непременно будут частью решения, поскольку речь идет об их собственной безопасности», — написал он.

Лидер Франции также отметил, что будущее Украины должно решаться только при участии украинцев. Он подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать Киев.

Ранее Макрон поддержал прекращение огня на Украине. Это произошло в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

