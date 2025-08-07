Макрон поддержал прекращение огня на Украине

Макрон в разговоре с Зеленским поддержал прекращение огня

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X.

Уточняется, что в ходе разговора политик поддержал установление режима прекращения огня и начало переговоров о долгосрочном мире. Кроме того, французский глава поговорил с несколькими другими европейскими лидерами относительно событий последних нескольких часов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев делает все возможное для достижения мира с Россией в этом году. Он отметил, что для Украины и Европы первоочередным является дипломатический путь решения конфликта.