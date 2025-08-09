Россия
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город

В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи с применением беспилотных летательных аппаратов был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе», — написал чиновник. Он отметил, что, по информации экстренных служб, никто не пострадал. Жильцам окажут всю необходимую помощь, добавил Прошунин.

Кроме того, мэр Сочи напомнил, что все службы города находятся в максимальной готовности, их координацией занимается городской оперативный штаб. В городе по-прежнему работает система противовоздушной обороны, жителей попросили сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

