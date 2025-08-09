Россия
Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Минздрав: 14 пострадавших при взрыве на заводе Стерлитамака в тяжелом состоянии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Кирилла Первова

14 получивших травмы при взрыве на заводе в башкирском Стерлитамаке находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

По его информации, всего в результате взрыва пострадал 31 человек, 14 из которых в тяжелом состоянии. Специалисты проводят эвакуацию тех, кто находится в тяжелом состоянии, в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.

Медицинская помощь, как заверил помощник министра, оказывается всем пострадавшим в полном объеме. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял ситуацию под свой контроль.

Взрыв на предприятии в Башкирии произошел 9 августа. В сети появились кадры с места происшествия. Причиной ЧП назвали разгерметизацию трубопровода при подготовке к ремонту.

