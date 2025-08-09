Мужчина прыгнул с парашютом с мировой достопримечательности и был задержан полицией

Мужчина прыгнул с парашютом с мировой достопримечательности и был задержан полицией. Об этом сообщила французская газета Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что утром 9 августа в Париже трое людей поднялись на Эйфелеву башню. Все были взяты под стражу по обвинению в «несанкционированном проникновении в здание».

«Почти час спустя один из них даже прыгнул с парашютом, прежде чем его без происшествий задержали на земле», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о 98-летнем жителе Перми, который много лет мечтал о прыжке с парашютом и наконец смог его сделать. А недавно также 30-летний спортсмен-экстремал Сергей Бойцов выполнил «солнышко» на высоте 1,5 тысячи метров и поставил мировой рекорд.