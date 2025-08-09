На Украине раскрыли деталь в отношениях Путина и Трампа

Аналитик Соскин заявил о новом уровне отношений Путина и Трампа

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что хорошие отношения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не оставляют надежды украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он высказался на YouTube.

Аналитик подчеркнул, что отношения Путина и Трампа вышли на новый уровень, который невозможно сравнить с общением Вашингтона и Киева. По его мнению, Зеленский для Трампа не существует как переговорщик.

«Более того, появилась важная информация, что Трамп подолгу общается с Путиным. То есть у них сложились хорошие и длительные отношения. <…> А с Зеленским Трамп в последний раз встречался в Гааге, там он на него посмотрел, послушал», — заключил он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.