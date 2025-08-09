На Западе описали реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа тремя словами

Лидер Украины Владимир Зеленский сошел с ума и окончательно обезумел из-за встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в X.
«Диктатор Зеленский "сходит с ума" из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок», — описал он реакцию Зеленского на встречу тремя словами.
По мнению журналиста, Зеленский беспокоится из-за падения его режима после установления мира на Украине.
Ранее стала известна реакция стран Прибалтики на предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам главы МИД Эстонии, суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности.