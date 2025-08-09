Мир
На Западе прокомментировали предложение Орбана насчет Путина

Журналист Христофору поддержал идею Орбана о встрече лидеров Европы и Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас следует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С таким призывом выступил кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в Х.

Так он прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о необходимости встречи европейских лидеров с Путиным.

«Да, саммит ЕС — Россия. Не нужно заключать никаких соглашений, потому что реальную работу делают Россия и США, но было бы потрясающе, если бы Урсула и Кая встретились с Путиным и Лавровым», — считает журналист.

Ранее Орбан заявил, что после личной встречи Путина и президента США Дональда Трампа необходимо организовать саммит России и ведущих стран Евросоюза.

В ответ на его предложение депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что это возможно, но в зависимости от того, какие намерения будут преследовать европейцы и будут ли у них дальнейшие попытки продолжить конфликт на Украине.

