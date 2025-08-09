Журналист Христофору: Путин не оставил Трампу выбора

Президент России Владимир Путин не оставил выбора президенту США Дональду Трампу, кроме заключения сделки по Украине. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в Х.

«Путин играл вдолгую, понимая, что как только все пути к разгрому России захлопнутся, у Трампа не останется иного выбора, кроме как вернуться к 12 февраля 2025 года и отправить Уиткоффа в Москву для заключения сделки», — написал Христофору.

Он добавил, что Путин сохранял спокойствие в течение шести месяцев, пока Трамп выплескивал свое разочарование и гнев, а ВС России уничтожали вооружение НАТО, создавая на фронте сценарий, когда один решающий бросок может разрушить десятки ключевых узлов обороны украинской армии.

Ранее испанская газета El Mundo заявила, что Евросоюз обеспокоен встречей Путина и Трампа, которая должна состояться в ближайшее время. По данным издания, европейские страны в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.