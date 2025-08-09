Россия
20:27, 9 августа 2025Россия

Над Краснодарским краем уничтожили 19 украинских беспилотников

Над Краснодарским краем были уничтожены 19 БПЛА ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.

«В период с 15:30 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 – над территорией Краснодарского края», — указано в сообщении.

Отмечается, что девять беспилотников было уничтожено над Брянской областью, четыре над акваторией Азовского моря, два над Калужской областью и один над территорией Московского региона.

В ночь в субботу, 9 августа, сообщалось, что под удар ВСУ попали Белгородская, Курская, Брянская, Калужская, Тульская, Орловская области, а также Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Московский регион, Липецкая область и Азовское море. Всего за ночь над Россией сбили почти сотню дронов.

