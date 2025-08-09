Нарколог объяснил разницу между двумя типами алкоголиков

Врач Чередниченко: В специальной литературе алкоголиков делят на типы А и Б

Нарколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко объяснил, что в специализированной литературе алкоголизм принято разделять на два типа: А и Б. Разницу между ними врач объяснил разговоре с «Лентой.ру».

Чередниченко рассказал, что в основе этой классификации — мнемоническое правило, основанное на именах богов греко-римской мифологии Аполлона и Бахуса. Первому приписывают такие черты, как умеренность, воздержанность, добродушный нрав, утонченность, а второму — агрессивность, невоздержанность, склонность к блуду и обману.

По словам нарколога, у алкоголиков типа А алкоголизм развивается медленно: первый контакт со спиртным у таких людей, как правило, происходит уже после совершеннолетия, а блеклые признаки алкоголизма появляются только к 40-45 годам.

«Они сохраняют социальные связи, могут быть успешными руководителями и предпринимателями. Это физически крепкие люди, жизнь которых удалась. Но на работе у них всегда есть бар с дорогими алкогольными напитками, а дома — хороший коньяк», — добавил Чередниченко.

Алкоголики типа Б же ведут антисоциальный образ жизни: у них часто наблюдается социальная неприспособленность, отсутствие работы и проблемы в семейной жизни. Врач уточнил, что такие люди обычно пробуют алкоголь еще в детстве, из-за чего зависимость развивается быстро.

Ранее Чередниченко опроверг миф о детях алкоголиков. По словам медика, они часто осторожнее относятся к спиртному или вовсе от него отказываются.