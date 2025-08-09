Назван идеальный шашлык при риске сердечно-сосудистых заболеваний

Эндокринолог Кокорина: Шашлык из индейки подходит при риске диабета

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Татьяна Кокорина рассказала, как приготовить шашлык, который не будет вредным для здоровья и пищеварения. Способ сделать это она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эндокринолога, в жаркую погоду усиливается нагрузка на систему терморегуляции, а пищеварение может замедляться. Жирная и тяжелая пища, например свинина, требует больше ресурсов для переваривания и может вызывать дискомфорт. Поэтому врачи рекомендуют заменять ее на менее жирные виды мяса, например индейку.

Идеально шашлык из индейки подходит тем, кто следит за весом, спортсменам, а также людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний и сахарным диабетом, и тем, кому требуется качественный белок для восстановления.

Она объяснила, что филе индейки содержит около 30 граммов белка и всего 2-3 грамма жира на 100 граммов — значительно меньше, чем в говядине или свинине. Помимо этого, мясо индейки содержит селен, цинк, железо, витамины группы B.

В индейке преобладают ненасыщенные жиры, которые считаются более полезными для сердечно-сосудистой системы. Красное мясо (бедро) по своему составу близко к телятине и содержит около 28 граммов белка и 7-8 граммов жира, оставаясь сочным и насыщенным по вкусу, но без избыточной жировой нагрузки. Такой состав делает индейку подходящим выбором для тех, кто следит за массой тела или уровнем холестерина Татьяна Кокорина эндокринолог

Чтобы сделать шашлык еще полезнее, врач рекомендовала добавлять к порции не менее 400 граммов свежих овощей и использовать легкие маринады, например на основе лимонного сока и специй, вместо соусов с высоким содержанием жиров. Чтобы соблюсти баланс КБЖУ, лучше сократить количество соусов с добавленным сахаром и хлеба во время шашлыка, уточнила эндокринолог.

