13:33, 9 августа 2025Ценности

Назван визуально омолаживающий цвет

Модный редактор Уотсон: Красный цвет визуально омолаживает
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Модный редактор Шейн Уотсон назвала визуально омолаживающий цвет одежды. Материал опубликован на Daily Mail.

По словам обозревателя, черный цвет на самом деле может прибавить возраста. Вместо него она предложила читателям обратить внимание на красные и оранжевые наряды, которые не только добавляют яркости внешности, но и визуально омолаживают.

Причем носить красный можно не только на праздники, но и в повседневной жизни, купив, например, футболки или брюки упомянутого цвета.

В июле 2024 года дизайнер назвала визуально омолаживающий аксессуар.

    Все новости