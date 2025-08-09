Назван визуально омолаживающий цвет

Модный редактор Уотсон: Красный цвет визуально омолаживает

Модный редактор Шейн Уотсон назвала визуально омолаживающий цвет одежды. Материал опубликован на Daily Mail.

По словам обозревателя, черный цвет на самом деле может прибавить возраста. Вместо него она предложила читателям обратить внимание на красные и оранжевые наряды, которые не только добавляют яркости внешности, но и визуально омолаживают.

Причем носить красный можно не только на праздники, но и в повседневной жизни, купив, например, футболки или брюки упомянутого цвета.

