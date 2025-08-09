Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 9 августа 2025Мир

Названо возможное место встречи Путина и Трампа

Эксперт Буффар допустил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффар предположил, где может пройти встреча президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводитРИА Новости.

Буффар назвал возможное место встречи Путина и Трампа и допустил, что она состоится в городе Анкоридж или его округе. Он заверил, что с безопасностью проблем не будет.

«Логистическая инфраструктура для приема авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример — встреча [бывшего] госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией», — сказал эксперт.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину

    Названо возможное место встречи Путина и Трампа

    Полиция Аляски высказалась о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Мирошник высказался по ситуации в Часовом Яре

    В США объяснили желание Трампа срочно встретиться с Путиным

    Щербакова показала фотографии в обтягивающем платье из отпуска

    На Камчатке за сутки произошло более 40 афтершоков

    В Госдуме объяснили удары беспилотников по Сочи злостью Зеленского

    США договорились сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном

    В США заявили о скорой победе России в конфликте с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости