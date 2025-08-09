Названо возможное место встречи Путина и Трампа

Эксперт Буффар допустил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффар предположил, где может пройти встреча президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводитРИА Новости.

Буффар назвал возможное место встречи Путина и Трампа и допустил, что она состоится в городе Анкоридж или его округе. Он заверил, что с безопасностью проблем не будет.

«Логистическая инфраструктура для приема авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример — встреча [бывшего] госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией», — сказал эксперт.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

